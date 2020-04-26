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Мария Михалкова-Кончаловская побрила мужа налысо из-за коронавируса

Мария Михалкова-Кончаловская рассказала, что из-за коронавируса начала осваивать профессию парикмахера и побрила мужа налысо. Соответствующий пост дочь Любови Толкалиной разместила в микроблоге Instagram.
Мария Михалкова-Кончаловская побрила мужа налысо из-за коронавируса

Михалкова-Кончаловская впервые взяла в руки машинку и решила сделать мужу Никите новую прическу. Волосы у избранника растут быстро, поэтому дожидаться, когда власти разрешат салонам красоты возобновить работу, он не мог. Первый «блин» оказался комом – вместо аккуратной прически на голове появилась лысина.
«Процесс вышел из-под контроля, поэтому теперь мне кажется, что я живу с японским мафиози. Наша крыша собирает вещи и готовится «тронуться». Принимаю заявки – кто хочет записаться на стрижку?» - пошутила дочь Егора Кончаловского.

Фолловеры успокоили начинающего парикмахера тем, что мужские волосы отрастают очень быстро, поэтому переживать за супруга не стоит. Многие еще в начале самоизоляции решили побриться налысо и не жалеют.

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ШоуБиз
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 16:24

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