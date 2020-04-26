Впервые за 22 года Wi-Fi обзаведется новым частотным диапазоном





Передача сигналов беспроводного интернета для личного пользования теперь стала возможной в диапазоне радиочастот 6 ГГц. Как сообщают журналисты зарубежного издания The Verge, нововведение предоставит более плавное и быстрое подключение. Со времен расширения сетей в 1998 году это инициатива станет наиболее крупной: спектр модемов и других гаджетов будет превышать текущий объем частот в четыре раза.В нынешнее время пользователям доступны диапазоны от 2,4 ГГц до 5 ГГц. Wi-Fi 6E ускорит передачу информации до 2 Гбит/с. Эксперты считают, что действия Федеральной комиссии по связям США предоставляют беспроводным сетям огромное пространство для внедрения инновационных сценариев. Речь идет о создании новых приложений, которые будут обеспечивать интернет-соединение в самых отдаленных уголках мира. Ожидается, что большинство устройств получат поддержку Wi-Fi 6 ГГц к концу 2020 года.