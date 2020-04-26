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Впервые за 22 года Wi-Fi обзаведется новым частотным диапазоном

По словам американских СМИ, Федеральная комиссия по связям США одобрила выделение нового частотного диапазона для беспроводной связи. Это значит, что Wi-Fi впервые за 22 года обзаведется очередным апгрейдом, который позволит увеличить скорость передачи данных.

Передача сигналов беспроводного интернета для личного пользования теперь стала возможной в диапазоне радиочастот 6 ГГц. Как сообщают журналисты зарубежного издания The Verge, нововведение предоставит более плавное и быстрое подключение. Со времен расширения сетей в 1998 году это инициатива станет наиболее крупной: спектр модемов и других гаджетов будет превышать текущий объем частот в четыре раза.

В нынешнее время пользователям доступны диапазоны от 2,4 ГГц до 5 ГГц. Wi-Fi 6E ускорит передачу информации до 2 Гбит/с. Эксперты считают, что действия Федеральной комиссии по связям США предоставляют беспроводным сетям огромное пространство для внедрения инновационных сценариев. Речь идет о создании новых приложений, которые будут обеспечивать интернет-соединение в самых отдаленных уголках мира. Ожидается, что большинство устройств получат поддержку Wi-Fi 6 ГГц к концу 2020 года.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:00

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