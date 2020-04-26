Жанна Бадоева о жизни в Сан-Франциско: «Один район заняли «открытые» геи»





Сан-Франциско является мировой столицей новых технологий, жители которой пытаются придумать и продать удачный стартап. Беспилотные автомобили здесь обычное явление, а в магазинах нет продавцов и касс. Оплата проводится автоматически через специальное приложение. Родители, оставившие ребенка в детсаду, в течении дня получают фото и видео отчеты, но, если малыша не забрали до 18:00, каждая минута будет стоить 5 долларов.В Сан-Франциско начинающий программист зарабатывает в год 100 тыс. долларов. Специальность востребованная, поэтому на одно место претендуют обычно пять человек. Аренда скромных апартаментов в месяц стоит 5 тыс. долларов, поэтому люди селятся в трейлерах.Бадоева побывала в районе, который заняли «открытые» геи. Им разрешено заключать браки и заводить детей. Услуги суррогатной матери обходятся нетрадиционным парам в 200 тыс. долларов. В стоимость входят расходы на страховку, юриста, медицину и вознаграждение женщине.