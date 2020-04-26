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Жанна Бадоева о жизни в Сан-Франциско: «Один район заняли «открытые» геи»

Жанна Бадоева в передаче «Жизнь других» рассказала о Сан-Франциско. В городе царят свободные нравы, улицы заполнены бездомными и хиппи.
Жанна Бадоева о жизни в Сан-Франциско: «Один район заняли «открытые» геи»

Сан-Франциско является мировой столицей новых технологий, жители которой пытаются придумать и продать удачный стартап. Беспилотные автомобили здесь обычное явление, а в магазинах нет продавцов и касс. Оплата проводится автоматически через специальное приложение. Родители, оставившие ребенка в детсаду, в течении дня получают фото и видео отчеты, но, если малыша не забрали до 18:00, каждая минута будет стоить 5 долларов.

В Сан-Франциско начинающий программист зарабатывает в год 100 тыс. долларов. Специальность востребованная, поэтому на одно место претендуют обычно пять человек. Аренда скромных апартаментов в месяц стоит 5 тыс. долларов, поэтому люди селятся в трейлерах.

Бадоева побывала в районе, который заняли «открытые» геи. Им разрешено заключать браки и заводить детей. Услуги суррогатной матери обходятся нетрадиционным парам в 200 тыс. долларов. В стоимость входят расходы на страховку, юриста, медицину и вознаграждение женщине.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 16:04

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