Тимоти Шаламе и Лили-Роуз Депп расстались после полутора лет отношений

Тимоти Шаламе и Лили-Роуз Депп не отрицают своё расставание. Во время интервью для британского Vogue актёр сообщил, что он ни с кем не встречается. US Weekly отмечает, что у них есть доказательства, которые подтверждают информацию о разрыве пары.Романтические отношения между бывшими возлюбленными возникли во время съемки фильма «Король». Они длительное время старались скрывать свой роман, но позднее устали бегать от папарацци. В сентябре 2019 года пара вместе появилась на красной дорожке Венецианского кинофестиваля.