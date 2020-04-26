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Тимоти Шаламе и Лили-Роуз Депп расстались после полутора лет отношений

Франко-американский актер Тимоти Шаламе и актриса и модель Лили-Роуз Депп расстались после 1,5 лет отношений. Пара предпочитает не комментировать данную новость, поэтому о причине разрыва на данный момент неизвестно.

Тимоти Шаламе и Лили-Роуз Депп не отрицают своё расставание. Во время интервью для британского Vogue актёр сообщил, что он ни с кем не встречается. US Weekly отмечает, что у них есть доказательства, которые подтверждают информацию о разрыве пары.

Романтические отношения между бывшими возлюбленными возникли во время съемки фильма «Король». Они длительное время старались скрывать свой роман, но позднее устали бегать от папарацци. В сентябре 2019 года пара вместе появилась на красной дорожке Венецианского кинофестиваля.

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Культура
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 16:11

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