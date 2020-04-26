Катя Жужа о похудении: «Готова отказаться от еды и перейти только на листья салата»

Беременная Катя Жужа опубликовала несколько фотографий. На первой запечатлена она с большим животом, а на другой Эмили Ратаковски. В комментарии бывшая ведущая «Дом-2» написала, что показала кадры для мотивации, поскольку хочет выглядеть после родов как известная модель. Знаменитость отметила, что ради достижения цели она готова отказаться от еды полностью и перейти только на листья салата. Катя Жужа вспомнила, что в прошлую беременность она набрала 20 кг, но уже через 2 недели вернулась в свой вес и в привычную форму.Бывшая ведущая «Дом-2» отметила, что худеть нужно сразу же как появиться малыш на свет, поскольку если не перестать кушать после родов, то от лишнего веса будет очень тяжело избавиться. Также Катя Жужа рассказала, что ее мотивирует супруг Артём Маркелов, рядом с котором она хочет выглядеть великолепно.