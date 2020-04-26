Новый смартфон от Realme получит «уникальный дизайн»
Китайские инсайдеры опубликовали живые фотографии нового смартфона от Realmi. Корпус будущего гаджета получит «уникальный дизайн», который существенно отличается от других флагманов бренда.
Снимки грядущего телефона от Realmi позволили пользователям оценить устройство, форм-фактор которого ни разу не использовался в индустрии до этого момента. В частности, эксперты заметили защитное стекло со специальной текстурой, которое расположилось на задней панели. В центральной части также находится вертикальная линия с тремя сенсорами основной камеры. Справа от объектива эксперты установили светодиодную вспышку с наименованием модели.
Подобный телефон сложно спутать с другими линейками Realmi. Специалисты утверждают, что производитель имеет большие шансы на внушительные объемы продаж, если лицевая сторона гаджета тоже обзавелась необычным дизайном. Известно, что лишь за два года с момента основания фирме удалось подняться на седьмое место в рейтинге самых успешных поставщиков смартфонов. Инсайдеры пока не раскрывают дату выхода, стоимость и прочие характеристики новинки.
Снимки грядущего телефона от Realmi позволили пользователям оценить устройство, форм-фактор которого ни разу не использовался в индустрии до этого момента. В частности, эксперты заметили защитное стекло со специальной текстурой, которое расположилось на задней панели. В центральной части также находится вертикальная линия с тремя сенсорами основной камеры. Справа от объектива эксперты установили светодиодную вспышку с наименованием модели.
Подобный телефон сложно спутать с другими линейками Realmi. Специалисты утверждают, что производитель имеет большие шансы на внушительные объемы продаж, если лицевая сторона гаджета тоже обзавелась необычным дизайном. Известно, что лишь за два года с момента основания фирме удалось подняться на седьмое место в рейтинге самых успешных поставщиков смартфонов. Инсайдеры пока не раскрывают дату выхода, стоимость и прочие характеристики новинки.
Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:48