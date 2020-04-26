В Лос-Анджелесе умер актер из «Секретных материалов» Джин Динарски
В Лос-Анджелесе в конце февраля умер Джин Динарски. О смерти 86-летнего актера из «Секретных материалов» сообщил драматург Эрнест Керни.
Динарски появился на свет в Бруклине 13 сентября 1933 года. До начала актерской карьеры служил в ВМФ США. В 60-е переехал в Лос-Анджелес и дебютировал в сериале «Главный госпиталь». Актер управлял небольшим театром, открытым в 1976 году. Учреждение закрылось в середине 90-х.
Динарски сыграл много запоминающихся ролей. Широкую известность ему принесла работа в картинах «Земля гигантов», «Миссия невыполнима», «Стартрек», «Аэропорт».
Ранее сообщалось о смерти украинского актера Дмитрия Дьяченко.
Динарски появился на свет в Бруклине 13 сентября 1933 года. До начала актерской карьеры служил в ВМФ США. В 60-е переехал в Лос-Анджелес и дебютировал в сериале «Главный госпиталь». Актер управлял небольшим театром, открытым в 1976 году. Учреждение закрылось в середине 90-х.
Динарски сыграл много запоминающихся ролей. Широкую известность ему принесла работа в картинах «Земля гигантов», «Миссия невыполнима», «Стартрек», «Аэропорт».
Ранее сообщалось о смерти украинского актера Дмитрия Дьяченко.
Культура
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 15:41