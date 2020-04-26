"С детства не могла терпеть травлю и несправедливость": Ксения Собчак заступилась за Регину Тодоренко
Ксения Собчак заступилась за телеведущую Регину Тодоренко, которая недавно оправдала домашнее насилие. Журналистка в своем Instagram-аккаунте написала, что она с детства не могла терпеть травлю и несправедливость.
Регина Тодоренко оказалась в центре большое скандала после того, как оправдала домашнее насилие. Многие звезды отечественного шоу-бизнеса осудили телеведущую за ее слова. При этом Ксения Собчак отметила, что считает своим долгом заступиться за человека, который ошибся, но на него сейчас развернулась настоящая травля. Журналистка отметила, что Регина Тодоренко уже много раз извинилась за сказанное, но людям этого мало. Она считает, что все дело не в словах, а в том, что "нет большего удовольствия для толпы, чем уничтожить очередную знаменитость".
Ксения Собчак против домашнего насилия, но она также против "диктатуры толерантности". Журналистка напомнила пользователям Сети, что каждый человек имеет право на ошибку. Также она добавила: "Если права такого нет, то грош цена этим ценностям". Многие подписчики согласились со словами Ксении Собчак и оставили за 30 минут почти 29 000 лайков.
Регина Тодоренко оказалась в центре большое скандала после того, как оправдала домашнее насилие. Многие звезды отечественного шоу-бизнеса осудили телеведущую за ее слова. При этом Ксения Собчак отметила, что считает своим долгом заступиться за человека, который ошибся, но на него сейчас развернулась настоящая травля. Журналистка отметила, что Регина Тодоренко уже много раз извинилась за сказанное, но людям этого мало. Она считает, что все дело не в словах, а в том, что "нет большего удовольствия для толпы, чем уничтожить очередную знаменитость".
Ксения Собчак против домашнего насилия, но она также против "диктатуры толерантности". Журналистка напомнила пользователям Сети, что каждый человек имеет право на ошибку. Также она добавила: "Если права такого нет, то грош цена этим ценностям". Многие подписчики согласились со словами Ксении Собчак и оставили за 30 минут почти 29 000 лайков.