АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Как люди проводят время на карантине: ТОП популярных челленджей в социальных…
EUR 80.25 USD 74.72
Курс валют на 25.04.2020

"С детства не могла терпеть травлю и несправедливость": Ксения Собчак заступилась за Регину Тодоренко

Ксения Собчак заступилась за телеведущую Регину Тодоренко, которая недавно оправдала домашнее насилие. Журналистка в своем Instagram-аккаунте написала, что она с детства не могла терпеть травлю и несправедливость.
"С детства не могла терпеть травлю и несправедливость": Ксения Собчак заступилась за Регину Тодоренко

Регина Тодоренко оказалась в центре большое скандала после того, как оправдала домашнее насилие. Многие звезды отечественного шоу-бизнеса осудили телеведущую за ее слова. При этом Ксения Собчак отметила, что считает своим долгом заступиться за человека, который ошибся, но на него сейчас развернулась настоящая травля. Журналистка отметила, что Регина Тодоренко уже много раз извинилась за сказанное, но людям этого мало. Она считает, что все дело не в словах, а в том, что "нет большего удовольствия для толпы, чем уничтожить очередную знаменитость".

Ксения Собчак против домашнего насилия, но она также против "диктатуры толерантности". Журналистка напомнила пользователям Сети, что каждый человек имеет право на ошибку. Также она добавила: "Если права такого нет, то грош цена этим ценностям". Многие подписчики согласились со словами Ксении Собчак и оставили за 30 минут почти 29 000 лайков.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:24

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Отец Хабиба Нурмагомедова рассказал о своем здоровье после…
Уфологи нашли на снимках Антарктиды застрявший во льдах…
Ольга Бузова до сих пор не простила Дмитрия Тарасова за болезненный…
Xiaomi выпустила лазерную расческу LLLT Laser Hair…
"Именно это делает нас людьми": Екатерина Варнава призвала россиян быть добрее и внимательнее друг к…
Российские умельцы представили «гибрид» трех мотоциклов…
Валерия и Иосиф Пригожин считают Льва и Попугая претендентами на победу в шоу…
Бывший врач ФК «Спартак» Михаил Вартапетов призвал отменить режим самоизоляции в…
Эксперты рассказали, как нужно правильно реагировать на хамство на…
Бизнес Бородиной не закрывается в период карантина благодаря финансовым возможностям…
Эксперты рассказали о правилах выбора монитора для…
Анна Нетребко о воспитании сына: «Приходилось брать Тьяго за ноги и волочить по…
Ученые назвали пользу окуривания дома лавровым…
Эксперты журнала Forbes присвоили рэперу Канье Уэсту звание…
Юристы объяснили, почему пассажира авто могут оштрафовать во время…
Леван Кбилашвили о романе с Успенской: «Люба - женщина с большой…
В России банки переведут сотрудников на работу с проживанием в…
Беременная Ангелина Монах требует, чтобы Степан Меньщиков предложил свою руку и…
В Сети появился рейтинг лучших городских авто 2020…
В России подготовят план постепенной отмены ограничений для…
Станислав Садальский о строительстве храма ВС РФ: «Путину на мозаике не хватает…
Лингвисты рассказали о самой загадочной энциклопедии «Кодексе…
Специалисты назвали ТОП-5 опций для автомобиля, которые не нужно покупать у…
Медики назвали основные ошибки при замере…
В Мосжилинспекции временно запретили москвичам делать ремонт в…
Кудрин спрогнозировал будущее российской экономики после…
Агата Муцениеце: "Я сегодня проснулась с мыслью, что буду верить в…
Ученые назвали поразительные способности человеческого…
Просмотреть все новости