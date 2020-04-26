Ольга Бузова до сих пор не простила Дмитрия Тарасова за болезненный развод
Три года назад Ольга Бузова развелась с футболистом Дмитрием Тарасовым. По словам певицы, она до сих пор не простила его за болезненное расставание. В программе Елены Степаненко «Еще не вечер» она поделилась подробностями.
Развод Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова стал самой обсуждаемой темой в конце 2016 года. Исполнительница призналась, она очень любила мужа и являлась для него поддержкой. Футболист много размышлял о работе, несмотря на то, что играл в сборной и топовых футбольных клубах России. «Он боялся закончить карьеру футболиста и это правильно, поскольку она уже закончилась. Однако я тогда ответила, что всё будет хорошо», — сообщила исполнительница.
Бузова заявляет, уже прошло много времени, она может позволить себе иронизировать над этим, а к неудачам Тарасова абсолютно равнодушна. «Мне не интересна его жизнь. У меня есть своя и в ней всё прекрасно», — отмечает знаменитость. Однако она так и не смогла простить боль, испытанную при расставании. Тарасов забрал у избранницы машину и дом. Бузова хотела ему отомстить, однако вместо этого вернула всё бывшему избраннику и осталась без средств к существованию. Исполнительница не стала долго предаваться унынию и погрузилась в работу на телевидении, а потом раскрыла в себе талант певицы. Во время эфира передачи «Еще не вечер» она сообщила, что с благодарностью приняла этот опыт и рада, что смогла преодолеть трудности, поскольку переосмыслила всё и посмотрела на жизнь по-новому.
Развод Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова стал самой обсуждаемой темой в конце 2016 года. Исполнительница призналась, она очень любила мужа и являлась для него поддержкой. Футболист много размышлял о работе, несмотря на то, что играл в сборной и топовых футбольных клубах России. «Он боялся закончить карьеру футболиста и это правильно, поскольку она уже закончилась. Однако я тогда ответила, что всё будет хорошо», — сообщила исполнительница.
Бузова заявляет, уже прошло много времени, она может позволить себе иронизировать над этим, а к неудачам Тарасова абсолютно равнодушна. «Мне не интересна его жизнь. У меня есть своя и в ней всё прекрасно», — отмечает знаменитость. Однако она так и не смогла простить боль, испытанную при расставании. Тарасов забрал у избранницы машину и дом. Бузова хотела ему отомстить, однако вместо этого вернула всё бывшему избраннику и осталась без средств к существованию. Исполнительница не стала долго предаваться унынию и погрузилась в работу на телевидении, а потом раскрыла в себе талант певицы. Во время эфира передачи «Еще не вечер» она сообщила, что с благодарностью приняла этот опыт и рада, что смогла преодолеть трудности, поскольку переосмыслила всё и посмотрела на жизнь по-новому.
ШоуБиз
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 15:07