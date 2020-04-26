Уфологи нашли на снимках Антарктиды застрявший во льдах НЛО
Уфологи, просматривая снимки Антарктиды, нашли застрявший во льдах НЛО. Видео появилось на YouTube еще несколько месяцев назад, но оставалось незамеченным.
На представленных кадрах виден дискообразный объект, излучающий свет. Корабль, напоминающий кусок льда, застрял в снегах Земли Грэма. Объект производит обманчивое впечатление, но уфологи уверены, что он сделан из металла.
Специалист Марсело Иразуста рассказал, что серебряный объект имеет искусственное происхождение. Вероятно, он является классической летающей 12-метровой тарелкой, потерпевшей крушение.
Пользователи видеохостинга опасаются, что секретные службы достанут инопланетный корабль и спрячут его от мира. Некоторые комментаторы, не верящие в существование внеземное цивилизации, заявили, что изображение является результатом парейдолии, при которой желаемое принимается за действительное.
На представленных кадрах виден дискообразный объект, излучающий свет. Корабль, напоминающий кусок льда, застрял в снегах Земли Грэма. Объект производит обманчивое впечатление, но уфологи уверены, что он сделан из металла.
Специалист Марсело Иразуста рассказал, что серебряный объект имеет искусственное происхождение. Вероятно, он является классической летающей 12-метровой тарелкой, потерпевшей крушение.
Пользователи видеохостинга опасаются, что секретные службы достанут инопланетный корабль и спрячут его от мира. Некоторые комментаторы, не верящие в существование внеземное цивилизации, заявили, что изображение является результатом парейдолии, при которой желаемое принимается за действительное.
Наука
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 15:11