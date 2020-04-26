Уфологи нашли на снимках Антарктиды застрявший во льдах НЛО





На представленных кадрах виден дискообразный объект, излучающий свет. Корабль, напоминающий кусок льда, застрял в снегах Земли Грэма. Объект производит обманчивое впечатление, но уфологи уверены, что он сделан из металла.Специалист Марсело Иразуста рассказал, что серебряный объект имеет искусственное происхождение. Вероятно, он является классической летающей 12-метровой тарелкой, потерпевшей крушение.Пользователи видеохостинга опасаются, что секретные службы достанут инопланетный корабль и спрячут его от мира. Некоторые комментаторы, не верящие в существование внеземное цивилизации, заявили, что изображение является результатом парейдолии, при которой желаемое принимается за действительное.