"Именно это делает нас людьми": Екатерина Варнава призвала россиян быть добрее и внимательнее друг к другу

Екатерина Варнава опубликовала селфи в комментарии к которому написала, что в ее голове крутятся слова: "добро не одевает маску зла, но часто зло под маскою добра творит свои безумные дела". Знаменитость считает, что одна из основных проблем современной коммуникации - это скорость, с которой люди "выхватывают" информацию, понимая ее поверхностно, не разобравшись, не уточнив и не задавая вопросов. Екатерине Варнаве не хочется жить там, где нет места разговору, обсуждению и уточнению.Участница "Comedy Woman" считает, что в такое не простое время на планете люди должны быть ближе друг к другу. Екатерина Варнава призвала россиян быть добрее и внимательнее к окружающим, поскольку именно это и делает их людьми. Также она попросила пользователей Сети прекратить осуждать других и направить данную энергию на позитив.