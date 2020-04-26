Валерия и Иосиф Пригожин считают Льва и Попугая претендентами на победу в шоу «Маска»
Валерия и Иосиф Пригожин, вошедшие в состав жюри шоу «Маска», назвали претендентов на победу. Официально имена лучших из лучших озвучат 26 апреля.
Пригожин и Валерия поддались влиянию азартного общества и стали делать «ставки» на конкурсантов. Продюсер считает, что победа достанется «самому царственному» герою – Льву, хотя ему больше приглянулся Попугай.
Валерии нравятся все финалисты, поскольку каждый по-своему уникален. Волк смог ловко запутать членов жюри, а Лев продемонстрировал стабильное творческое развитие и стал лидером по количеству эффектных номеров.
Ранее Оксана Федорова раскрыла некоторые тайны шоу «Маска».
Пригожин и Валерия поддались влиянию азартного общества и стали делать «ставки» на конкурсантов. Продюсер считает, что победа достанется «самому царственному» герою – Льву, хотя ему больше приглянулся Попугай.
Валерии нравятся все финалисты, поскольку каждый по-своему уникален. Волк смог ловко запутать членов жюри, а Лев продемонстрировал стабильное творческое развитие и стал лидером по количеству эффектных номеров.
Ранее Оксана Федорова раскрыла некоторые тайны шоу «Маска».
ШоуБиз
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 14:48