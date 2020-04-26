Отец Хабиба Нурмагомедова рассказал о своем здоровье после госпитализации
Отец Хабиба Нурмагомедова 57-летний Абдулманал рассказал о своем здоровье после госпитализации. Спортсмен лежит во второй махачкалинской больнице.
Тренер чемпиона UFC поступил в больницу с пневмонией. Первым делом врачи взяли у него анализ на коронавирус. Результаты должны быть готовы 26 или 27 апреля. Во время сбора анамнеза Нурмагомедов рассказал, что заболел в горах и пытался вылечиться самостоятельно. Все посещения больного запрещены, пока не придут тесты на КВИ.
Ранее Хабиб Нурмагомедов рассказал, что не хочет общаться с Конором Макгрегором, которого считает «престарелой проституткой».
«Все хорошо. Сейчас чувствую себя отлично!» - заявил Нурмагомедов-старший.
Тренер чемпиона UFC поступил в больницу с пневмонией. Первым делом врачи взяли у него анализ на коронавирус. Результаты должны быть готовы 26 или 27 апреля. Во время сбора анамнеза Нурмагомедов рассказал, что заболел в горах и пытался вылечиться самостоятельно. Все посещения больного запрещены, пока не придут тесты на КВИ.
Ранее Хабиб Нурмагомедов рассказал, что не хочет общаться с Конором Макгрегором, которого считает «престарелой проституткой».