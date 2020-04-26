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Бизнес Бородиной не закрывается в период карантина благодаря финансовым возможностям Омарова

В одном из недавних интервью Ксения Бородина призналась, что ее бизнес не закрывается в период карантина благодаря финансовым возможностям Курбана Омарова. Ведущая «Дом-2» отметила, что именно муж уговорил ее не съезжать с арендованных помещений.
Бизнес Бородиной не закрывается в период карантина благодаря финансовым возможностям Омарова

В беседе с Аленой Жигаловой Ксения Бородина рассказала о том, что она была готова закрыть свой бизнес и съехать с занимаемых площадей в торговых центрах, поскольку арендаторы не пошли ей на встречу и не уменьшили арендную плату. Обсудив ситуацию с Курбаном Омаровым знаменитость решилась на то, чтобы урезать заработную плату своим сотрудникам. Ксения Бородина отметила, что у них остался стабильный доход, что очень даже не плохо.

Также в интервью ведущая «Дом-2» сообщила, что на данный момент ее бизнес не приносит никакого дохода и она работает себе в минут. Ксения Бородина особо отметила, что если бы не финансовые возможности Курбана Омарова, она стала бы банкротом. Также знаменитость надеется, что в ближайшее время все наладится.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:30

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