Хакеры нашли способ воровать данные с компьютеров через работу их системы охлаждения





Программное обеспечение, устанавливаемое на компьютер после перехода по фишинговой ссылке или с мошеннического сайта, начинает управлять скоростью вентилятора в системе охлаждения. Акселерометры на смартфонах при этом также реагируют на движение даже в заблокированном состоянии. Из-за этого по динамике включения и выключения вентиляторов можно передавать персональные данные и спаривать ПК и портативное устройство.По словам специалистов, защититься от такого типа взлома поможет только постоянная нагрузка на центральный процессор. Можно также ограничить производительность CPU, но тогда пользователь столкнется с подвисаниями или даже перезагрузкой.