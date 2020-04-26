Хакеры нашли способ воровать данные с компьютеров через работу их системы охлаждения
Хакеры из Израиля нашли новый способ воровать персональные данные через систему охлаждения персонального компьютера. По словам специалистов, материалы при этом можно передавать даже на смартфон.
Программное обеспечение, устанавливаемое на компьютер после перехода по фишинговой ссылке или с мошеннического сайта, начинает управлять скоростью вентилятора в системе охлаждения. Акселерометры на смартфонах при этом также реагируют на движение даже в заблокированном состоянии. Из-за этого по динамике включения и выключения вентиляторов можно передавать персональные данные и спаривать ПК и портативное устройство.
По словам специалистов, защититься от такого типа взлома поможет только постоянная нагрузка на центральный процессор. Можно также ограничить производительность CPU, но тогда пользователь столкнется с подвисаниями или даже перезагрузкой.
Программное обеспечение, устанавливаемое на компьютер после перехода по фишинговой ссылке или с мошеннического сайта, начинает управлять скоростью вентилятора в системе охлаждения. Акселерометры на смартфонах при этом также реагируют на движение даже в заблокированном состоянии. Из-за этого по динамике включения и выключения вентиляторов можно передавать персональные данные и спаривать ПК и портативное устройство.
По словам специалистов, защититься от такого типа взлома поможет только постоянная нагрузка на центральный процессор. Можно также ограничить производительность CPU, но тогда пользователь столкнется с подвисаниями или даже перезагрузкой.
Технологии
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 15:30