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Бывший врач ФК «Спартак» Михаил Вартапетов призвал отменить режим самоизоляции в РФ

Бывший глава медицинского департамента столичного ФК «Спартак» Михаил Вартапетов считает, что режим самоизоляции в РФ следует отменить. По словам врача, карантинные меры лишь вредят иммунной системе человека из-за «стерильности и недостатка свежего воздуха».

Михаил Вартапетов заявил в соцсети Instagram, что власть должна задуматься об отмене ограничений на прогулки, которые ввели на фоне распространения коронавируса. «Не пора ли дать задний ход и выпустить народ на прогулки, пробежки, в парки, в лес», - добавил врач. Эксперт высказал мнение, что невозможность взаимодействия организма с вирусом лишь усилит его уязвимость перед инфекцией. Более того, длительное нахождение на самоизоляции вредит психическому здоровью, которому необходимо взаимодействие с природой.

Стоит отметить, что РПЛ последовала примеру мировых футбольных чемпионатов, приостановив будущие соревнования ввиду напряженной эпидемиологической обстановки. Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук сообщил, что пандемия серьезно отразится на российском футболе, поскольку бюджеты многих клубов собираются урезать. Низкая зарплата и возможный кризис вынудят многих футболистов уехать в Европу.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:41

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