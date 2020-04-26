Анна Нетребко о воспитании сына: «Приходилось брать Тьяго за ноги и волочить по парку»

«Когда я вышла замуж за Юсифа (прим. Эйвазов), Тьяго сразу понял, кто в доме хозяин. Сын начал развиваться и сильно изменился. Сейчас, в свои 12 лет, он учится в Австрии и свободно говорит на нескольких языках. Все аутисты – разные люди. Некоторые проявляют способности к точным наукам. Тьяго – обычный мальчик, и я хочу, чтобы он мог получить профессию, работать, жить своей жизнью», - рассказала Нетребко в прямом эфире с Екатериной Андреевой.





Врачи поставили Тьяго аутизм в три года. Мальчик не разговаривал и отставал в развитии. Нетребко не могла контролировать его истерики и крики, наводившие ужас на окружающих. Каждая прогулка в парке становилась испытанием. Ребенок мог орать без остановки, поэтому Нетребко брала его за ноги и волочила к дому.Сейчас певица находится на самоизоляции, поэтому много времени проводит с сыном. Они вместе играют и делают уроки.