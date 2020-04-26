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«Автомобили для апокалипсиса»: Названы 5 моделей, с которыми можно пережить конец света

Каждый человек хотя-бы раз в жизни задумывался над покупкой автомобиля, с которым можно пережить конец света. Эксперты назвали 5 моделей, устойчивых к опасностям внешней среды после апокалипсиса.

Экономические последствия пандемии COVID-19 вынуждают некоторых граждан обеспокоится личной безопасностью в случае краха цивилизации. По словам специалистов, вездеход «Шерп Макс» позволит с впечатляющей проходимостью уехать подальше от городского хаоса. Это транспортное средство оснащено пневмоциркулярной подвеской с комплексом оперативной подкачки шин, может разворачиваться на 360° а одном месте и преодолевать подъемы в 35°. Все же, стоимость машины оставляет желать лучшего - ценник стартует от 6,8 млн рублей.

На второе место эксперты поставили вездеход Taifun, который не только подходит для эксплуатации на любом грунте, но и может передвигаться под водой. Кроме того, машина служит в качестве дома на колесах, где имеется два полноценных спальных места. Цена существенно отличается от конкурента, составляя около 3,9 млн рублей. Третьим в рейтинге оказался бронированный внедорожник «Тигр» с баллистической защитой 3 или 5 класса за 3,5 млн рублей. Отдельного упоминания также заслужили автодом на базе УАЗ и Brabus 800 Adventure XLP, которые предоставляют роскошные условия проживания в трудные времена.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:36

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