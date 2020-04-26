Xiaomi выпустила лазерную расческу LLLT Laser Hair Comb





Основой для устройства является прибор «Дарсонваль», который положительно сказывается на работе всего организма за счет переменных электрических импульсов. Xiaomi LLLT Laser Hair Comb имеет примерно такой же эффект, но влияет на луковицы волос, стимулируя их рост и препятствуя выпадению.Расческа от Xiaomi имеет два режима работы. Первый восстанавливает стареющие фолликулы. Второй контролирует уровень выделения жира и очищает поры кожи головы. Стоимость Xiaomi LLLT Laser Hair составляет 61 доллар. В комплекте с расческой идут две сменные насадки с разной жесткостью усиков. Сам корпус устройства выполнен из эластомера и антибактериального термопластика.