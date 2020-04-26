Эксперты журнала Forbes присвоили рэперу Канье Уэсту звание миллиардера
Эксперты журнала Forbes оценили состояние Канье Уэста в $1,3 млрд, а его линейку кроссовок Yeezy – в $1,26 млрд, признав его миллиардером. Он долго добивался этого статуса, однако и тут не обошлось без конфликтов.
Редакция журнала Forbes сообщила о признании Канье Уэста миллиардером только после того, как смогла получить от него финансовую отчетность. Американский рэпер в течение года стремился иметь высокий статус официально, однако отказывался оповещать журналистов о своих финансах.
Редакция журнала Forbes сообщила о признании Канье Уэста миллиардером только после того, как смогла получить от него финансовую отчетность. Американский рэпер в течение года стремился иметь высокий статус официально, однако отказывался оповещать журналистов о своих финансах.
«Я показал им чек на $890 млн, а они не захотели присваивать мне статус миллионера», — возмутился исполнитель.В результате Канье Уэста вынудили предоставить редакции Forbes финансовую отчетность, однако известный рэпер не стал на этом останавливаться. Он не упустил из вида, что его состояние оценили всего лишь в $1,3 млрд и прокомментировал данное событие. После обнародования статьи, где знаменитому исполнителю официально присудили долгожданное звание миллиардера, он сразу указал на ошибку и обратился к редакции журнала: «Не миллиард, а $3,3 млрд, так как никто в Forbes не способен правильно посчитать».
ШоуБиз
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 14:09