Эксперты журнала Forbes присвоили рэперу Канье Уэсту звание миллиардера

«Я показал им чек на $890 млн, а они не захотели присваивать мне статус миллионера», — возмутился исполнитель.





Редакция журнала Forbes сообщила о признании Канье Уэста миллиардером только после того, как смогла получить от него финансовую отчетность. Американский рэпер в течение года стремился иметь высокий статус официально, однако отказывался оповещать журналистов о своих финансах.В результате Канье Уэста вынудили предоставить редакции Forbes финансовую отчетность, однако известный рэпер не стал на этом останавливаться. Он не упустил из вида, что его состояние оценили всего лишь в $1,3 млрд и прокомментировал данное событие. После обнародования статьи, где знаменитому исполнителю официально присудили долгожданное звание миллиардера, он сразу указал на ошибку и обратился к редакции журнала: «Не миллиард, а $3,3 млрд, так как никто в Forbes не способен правильно посчитать».