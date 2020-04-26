Леван Кбилашвили о романе с Успенской: «Люба - женщина с большой буквы»

«Я шокирован появившимися сплетнями. Никогда не понимал, откуда народ берет уверенность в той или иной информации. Я отказываюсь подтверждать или опровергать слухи, поскольку слово «роман» можно интерпретировать по-разному. Нас с Любой связывает творческий союз. Она потрясающая, энергичная, умная женщина. Мы никогда не конфликтуем, так как научились находить компромисс», - цитирует «СтарХит» Кбилашвили.





Успенская заметила Кбилашвили в седьмом сезоне проекта «Голос». Артистка лестно отзывалась о его таланте, затмившем остальных конкурсантов. 66-летняя певица сразу поняла, что «должна поймать и не выпускать из рук эту золотую рыбку».Исполнитель знает о проблемах Успенской с дочерью Татьяной Плаксиной, но не может понять ситуацию, поскольку воспитан в грузинских традициях, в которых принято уважать родителей. Во время самоизоляции артист увлекся рисованием, но ему не терпится вернуться к певческой карьере.