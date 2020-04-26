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Беременная Ангелина Монах требует, чтобы Степан Меньщиков предложил свою руку и сердце

Беременная Ангелина Монах решила выяснить собирается ли Степан Меньщиков делать ей предложение руки и сердца. Участница «Дом-2» требует, чтобы это было романтично и искренне.
Беременная Ангелина Монах требует, чтобы Степан Меньщиков предложил свою руку и сердце

В анонсе будущего эфира реалити-шоу показали Ангелину Монах и Степана Меньщикова на Сейшельских островах. Беременной участнице «Дом-2» надоело ждать, когда возлюбленный сделает ей предложение, и она решила взять все в свои руки. Проектантка захотела выяснить, как будет выглядеть этот момент. Ангелина Монах подошла к Степану Меньщикову и спросила, когда он сделает ей предложение и как это будет выглядеть. Мужчина рассказал, что собирается зажечь большое сердце, стать на одно колено и вручить возлюбленной коробочку с кольцом.

Ангелина Монах назвала такое поведение Степана Меньщикова настоящим «цирком». Беременная участница «Дом-2» хочет, чтобы этот день запомнился своей романтикой и искренностью на всю жизнь. Степан Меньщиков попытался все перевести в шутку, но понял, что предложение ему все равно придется сделать.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:48

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