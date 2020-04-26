Российские умельцы представили «гибрид» трех мотоциклов «Днепр»
Российские умельцы выставили в Сеть фотографии необычного транспортного средства, собранного на основе трех мотоциклов. Автолюбителям удалось создать гибрид с грузовой платформой из трех моделей «Днепр».
Мотоциклы «Днепр» выпускались Киевским мотоциклетным заводом с 1950-го вплоть до 2012 года, когда предприятие было выкуплено частным инвестором. С тех пор в России осталось множество старых моделей, которые, как и «Урал» - считались гордостью мотоциклетной промышленности СССР. Надежность сборки и легкость в обслуживании привлекли российских энтузиастов, которые решили не реставрировать три байка, а создать из них полноценное транспортное средство.
Авторы проекта не предоставили технические характеристики модели, но эксперты смогли заметить несколько интересных элементов. В частности, внимание привлекает платформа с грузовым отделением, колесные покрышки от автомобиля, новые поворотные сигналы, три крупные фары и кожаное сиденье от «Днепра». Пользователи Сети скептически отнеслись к «гибриду», который не может похвастаться эстетичным внешним видом, будучи «непонятной солянкой».
Мотоциклы «Днепр» выпускались Киевским мотоциклетным заводом с 1950-го вплоть до 2012 года, когда предприятие было выкуплено частным инвестором. С тех пор в России осталось множество старых моделей, которые, как и «Урал» - считались гордостью мотоциклетной промышленности СССР. Надежность сборки и легкость в обслуживании привлекли российских энтузиастов, которые решили не реставрировать три байка, а создать из них полноценное транспортное средство.
Авторы проекта не предоставили технические характеристики модели, но эксперты смогли заметить несколько интересных элементов. В частности, внимание привлекает платформа с грузовым отделением, колесные покрышки от автомобиля, новые поворотные сигналы, три крупные фары и кожаное сиденье от «Днепра». Пользователи Сети скептически отнеслись к «гибриду», который не может похвастаться эстетичным внешним видом, будучи «непонятной солянкой».
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:54