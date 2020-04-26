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Станислав Садальский о строительстве храма ВС РФ: «Путину на мозаике не хватает нимба»

Станислав Садальский рассказал поклонникам о ходе строительства храма ВС России. Соответствующий пост актер опубликовал в микроблоге Instagram.
Станислав Садальский о строительстве храма ВС РФ: «Путину на мозаике не хватает нимба»

Строительство храма идет полным ходом. Внутри уже появились портреты именитых россиян на мозаике. Среди них есть и Владимир Путин. Садальский считает, что над головой президента не хватает нимба. Вероятно, он появится после принятия поправок в Конституцию.
«Кто кому служит, тот тому и поклоняется. Надо добавить сюда портреты Япончика с дедом Хасаном, они же тоже исторические личности», - написал актер.

Под публикацией развернулась оживленная дискуссия. Один из пользователей рассказал, что недавно настоятель храма ВС говорил о традиции изображать на стенах лица исторических личностей. Мнение фолловеров на этот раз оказались схожими. Люди считают, что у российской верхушки выросла мания величия. Во время пандемии чиновники демонстрировали ее с особым рвением.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 13:30

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