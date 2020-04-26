Эксперты рассказали, как нужно правильно реагировать на хамство на дороге





Хамство на дороге в общем понимании лучше игнорировать. Если же другой водитель начитает кричать или даже подрезать автомобиль, то нужно сразу же попросить пассажира начать снимать все происходящее на камеру, параллельно вызывая правоохранительные органы. Если такой возможности нет, можно просто проследовать в отделение полиции, заманив к нему и нарушителя.По словам специалистов, большая часть конфликтов на дороге обусловлена невнимательностью одного из водителей. Чаще всего перепалки ограничиваются выкриками в адрес друг друга. Иногда конфликт перерастает в полноценную потасовку, но до нее нужно стараться не доводить. Если оппонент начинает вести себя агрессивно, лучше сразу вызывать полицию.