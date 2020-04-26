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В Мосжилинспекции временно запретили москвичам делать ремонт в квартире

В Мосжилинспекции попросили москвичей отложить ремонт в квартире до окончания режима самоизоляции, чтобы не мешать соседям. Если необходимо провести шумные манипуляции дома, нужно получить для этого разрешение в ведомстве.

Режим социального дистанцирования некоторым людям показался отличной возможностью приступить к ремонту в квартире. Однако в Мосжилинспекции сообщили, москвичам придётся подождать до окончания карантина. В ведомстве отметили, чтобы проводить серьезные работы в московских квартирах - необходимо получить разрешение.

К примеру, снос стены и другие манипуляции, производящие шум, теперь доступны лишь тем, кто позаботился об этом заранее и до начала марта обратился в Мосжилинспекцию. Данное разрешение продлевается до 30 июня. В ведомстве попросили москвичей не причинять дискомфорт соседям и отложить работы до завершения режима социального дистанцирования. Однако это не относиться к побелке потолков и оклейке обоев. В жилищной инспекции отметили, можно выполнять любые ремонтные работы, которые не будут мешать и раздражать соседей. Стоит отметить, Петр Бирюков, являющийся заместителем мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства, заявил, во дворах не будут выполняться работы по благоустройству до конца карантина, чтобы не мешать жителям во время самоизоляции.

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Общество
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 13:04

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