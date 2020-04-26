Ученые назвали пользу окуривания дома лавровым листом
Ученые рассказали о пользе окуривания квартиры лавровым листом, имеющимся у каждой хозяйки. Для начала с его помощью легко избавиться от неприятных запахов.
Аромат, исходящий от подожженного лавра, снимает напряжение и помогает расслабиться. С его помощью можно избавиться от надоедливых тараканов и изгнать злых духов. Благодаря эфирным маслам, выделяющимся при горении, очищается разум и проходит мигрень.
Для окуривания достаточно поджечь один лист лавра и пройтись с ним по квартире. Если держать его в руках не удобно, можно использовать любую емкость, которая не плавится при высокой температуре.
В современном мире лавр используют в оккультных практиках. Эзотерики считают, что ритуал помогает избавиться от негативной энергии и привлечь богатство.
Аромат, исходящий от подожженного лавра, снимает напряжение и помогает расслабиться. С его помощью можно избавиться от надоедливых тараканов и изгнать злых духов. Благодаря эфирным маслам, выделяющимся при горении, очищается разум и проходит мигрень.
Для окуривания достаточно поджечь один лист лавра и пройтись с ним по квартире. Если держать его в руках не удобно, можно использовать любую емкость, которая не плавится при высокой температуре.
В современном мире лавр используют в оккультных практиках. Эзотерики считают, что ритуал помогает избавиться от негативной энергии и привлечь богатство.
Наука
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 14:11