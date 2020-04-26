Ученые назвали пользу окуривания дома лавровым листом





Аромат, исходящий от подожженного лавра, снимает напряжение и помогает расслабиться. С его помощью можно избавиться от надоедливых тараканов и изгнать злых духов. Благодаря эфирным маслам, выделяющимся при горении, очищается разум и проходит мигрень.Для окуривания достаточно поджечь один лист лавра и пройтись с ним по квартире. Если держать его в руках не удобно, можно использовать любую емкость, которая не плавится при высокой температуре.В современном мире лавр используют в оккультных практиках. Эзотерики считают, что ритуал помогает избавиться от негативной энергии и привлечь богатство.