Юристы объяснили, почему пассажира авто могут оштрафовать во время карантина





Значительная часть крупных городов России ввела запрет на передвижение транспортных средств, в салоне которых находится больше двух человек. При этом, водитель и пассажир обязаны иметь с собой электронный пропуск в виде QR-кода для выхода на улицу. В случае отсутствия подобного документа - сотрудники правоохранительных органов могут оштрафовать обоих нарушителей. Согласно постановлению от 01.04.2020 года обновленного КоАП РФ, санкции за нарушение карантина существенно увеличились.Известно, что для рядовых граждан взыскание составляет от 15 др 40 тысяч рублей, для должностных лиц - от 50 до 150 тысяч рублей, а юридические лица могут потерять от 200 до 500 тысяч рублей. В то же время, жителей Подмосковья, которые не придерживаются ограничительных мер, штрафуют на 5 тысяч рублей. Кроме того, повторное нарушение чревато отправкой машины на штрафстоянку, а также административным арестом на 15 суток.