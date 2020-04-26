Агата Муцениеце: "Я сегодня проснулась с мыслью, что буду верить в любовь"

Недавно стало известно, что Агата Муцениеце и Павел Прилучный решили развестись. Знаменитости говорили о том, что их расставание пройдет спокойно, но конфликты в паре стали публичными. Сегодня Агата Муцениеце рассказала, что накануне досмотрела один сериал, который ей помог понять, что ни одно существо на земле, не заслуживает никакого рода насилия. Также актриса написала: "Я сегодня проснулась с мыслью, что мир - должен стать добрее, что я буду верить в любовь, все испытания - это уроки, они помогают нашему становлению!".Знаменитость отметила, что сейчас сложно всем, что на данный момент люди проходят разного рода испытания. Агата Муцениеце надеется, что ее подписчики будут делать что-нибудь хорошее для окружающих. Поклонники согласились со словами актрисы и уже оставили более 56 000 лайков.