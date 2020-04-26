Депутат Сергей Гаврилов пожаловался в прокуратуру на сериал «Зулейха открывает глаза»
Прокуратура начнет проверку сериала «Зулейха открывает глаза». Причиной стала жалоба на попытку разжечь межнациональную рознь, поступившая от депутата Госдумы России Сергея Гаврилова.
Депутат попросил Минкультуры прекратить тратить бюджетные средства на производство фильмов, которые очерняют историю России. В сериале имена муфтиев приписали к политическим заключенным, оскорбив чувства верующих. Гаврилов никогда не покушался на свободу творчества, но хочет в честь 75-летия Победы видеть на экранах ТВ демонстрацию патриотизма.
Показ сериала «Зулейха открывает глаза» стартовал на канале «Россия 1» 13 апреля. В основе 8 серий лежит изданный в 2015 году роман, рассказывающий о ссылках в Сибирь, раскулачивании, репрессиях.
Депутат попросил Минкультуры прекратить тратить бюджетные средства на производство фильмов, которые очерняют историю России. В сериале имена муфтиев приписали к политическим заключенным, оскорбив чувства верующих. Гаврилов никогда не покушался на свободу творчества, но хочет в честь 75-летия Победы видеть на экранах ТВ демонстрацию патриотизма.
Показ сериала «Зулейха открывает глаза» стартовал на канале «Россия 1» 13 апреля. В основе 8 серий лежит изданный в 2015 году роман, рассказывающий о ссылках в Сибирь, раскулачивании, репрессиях.
Культура
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 12:41