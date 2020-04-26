Эксперты рассказали о правилах выбора монитора для компьютера





Монитор в первую очередь должен располагать таким же портом, как и на видеокарте. Использование переходников и не оригинальных кабелей может негативно отразиться на функционале или качестве картинки. Оптимальным решением являются порты стандарта HDMI, которые могут передавать не только видео, но и аудио.При выборе монитора также стоит определиться с размером. Не всегда большая диагональ будет удобна для применения. Многие владельцы мониторов крупного размера часто жалуются на то, что быстро найти иконку на рабочем столе очень сложно.Также стоит обратить внимание на интерфейс монитора. Он должен иметь гибкие настройки и позволять адаптировать картинку под потребности пользователя.