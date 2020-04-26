АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Как люди проводят время на карантине: ТОП популярных челленджей в социальных…
EUR 80.25 USD 74.72
Курс валют на 25.04.2020

Эксперты рассказали о правилах выбора монитора для компьютера

Специалисты рассказали о правилах выбора монитора для персонального компьютера. Перед покупкой устройства необходимо определиться, с какой целью оно чаще всего будет использоваться.
Эксперты рассказали о правилах выбора монитора для компьютера

Монитор в первую очередь должен располагать таким же портом, как и на видеокарте. Использование переходников и не оригинальных кабелей может негативно отразиться на функционале или качестве картинки. Оптимальным решением являются порты стандарта HDMI, которые могут передавать не только видео, но и аудио.

При выборе монитора также стоит определиться с размером. Не всегда большая диагональ будет удобна для применения. Многие владельцы мониторов крупного размера часто жалуются на то, что быстро найти иконку на рабочем столе очень сложно.

Также стоит обратить внимание на интерфейс монитора. Он должен иметь гибкие настройки и позволять адаптировать картинку под потребности пользователя.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 14:21

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Отец Хабиба Нурмагомедова рассказал о своем здоровье после…
Уфологи нашли на снимках Антарктиды застрявший во льдах…
Ольга Бузова до сих пор не простила Дмитрия Тарасова за болезненный…
Xiaomi выпустила лазерную расческу LLLT Laser Hair…
"Именно это делает нас людьми": Екатерина Варнава призвала россиян быть добрее и внимательнее друг к…
Российские умельцы представили «гибрид» трех мотоциклов…
Валерия и Иосиф Пригожин считают Льва и Попугая претендентами на победу в шоу…
Бывший врач ФК «Спартак» Михаил Вартапетов призвал отменить режим самоизоляции в…
Эксперты рассказали, как нужно правильно реагировать на хамство на…
Бизнес Бородиной не закрывается в период карантина благодаря финансовым возможностям…
Эксперты рассказали о правилах выбора монитора для…
Анна Нетребко о воспитании сына: «Приходилось брать Тьяго за ноги и волочить по…
Ученые назвали пользу окуривания дома лавровым…
Эксперты журнала Forbes присвоили рэперу Канье Уэсту звание…
Юристы объяснили, почему пассажира авто могут оштрафовать во время…
Леван Кбилашвили о романе с Успенской: «Люба - женщина с большой…
В России банки переведут сотрудников на работу с проживанием в…
Беременная Ангелина Монах требует, чтобы Степан Меньщиков предложил свою руку и…
В Сети появился рейтинг лучших городских авто 2020…
В России подготовят план постепенной отмены ограничений для…
Станислав Садальский о строительстве храма ВС РФ: «Путину на мозаике не хватает…
Лингвисты рассказали о самой загадочной энциклопедии «Кодексе…
Специалисты назвали ТОП-5 опций для автомобиля, которые не нужно покупать у…
Медики назвали основные ошибки при замере…
В Мосжилинспекции временно запретили москвичам делать ремонт в…
Кудрин спрогнозировал будущее российской экономики после…
Агата Муцениеце: "Я сегодня проснулась с мыслью, что буду верить в…
Ученые назвали поразительные способности человеческого…
Просмотреть все новости