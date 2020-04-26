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В Сети появился рейтинг лучших городских авто 2020 года

Несмотря на пандемию COVID-19, производители авто «A-класса» пострадали намного меньше в плане объема продаж. Поэтому в Сети представили рейтинг лучших городских машин 2020 года.

Лидером в списке наиболее востребованных и качественных городских авто оказался KIA Picanto. Корейская модель за все время пребывания на рынке РФ претерпела множество изменений, которые позволили ей сохранять популярность даже в период пандемии коронавируса. Последнюю версию оснастили 1,2-литровым V4 с 84 «лошадьми» и поддержкой полного привода. Стоимость машины составляет около 789 тысяч рублей, что является достойной ценой за высокую надежность и практичность.

Второе место занял габаритный Renault Sandero, который отличается среди конкурентов вместительностью салона и ретро-дизайном кузова. Линейку приводит в движение 1,6-литровый мотор мощностью 82 л.с., стать владельцем которого можно за 625 тысячи рублей. Почетную тройку закрывает Fiat 500 с с 1.4-литровым бензиновым агрегатом, который генерирует до 100 л.с. В сегменте компактных транспортных средств, этот "итальянец" считается наиболее стильным.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:41

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