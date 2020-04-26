В России банки переведут сотрудников на работу с проживанием в офисе
В России крупные банки собираются перевести часть сотрудников на работу с круглосуточным проживанием в офисе. За это персоналу положены бонусы или повышенные оклады.
Первый зампред Совкомбанка Сергей Хотимский рассказал, что для надежной и бесперебойной работы на новый режим переведены 10 самых важных сотрудников. До конца пандемии их изолируют внутри офиса.
Зампред правления «Зенита» Константин Рыбаков рассказал, что учреждение закупило продукты питания, медикаменты и вещи для проживания персонала в офисе. Участвующие в проекте люди прошли тест на коронавирус. Росбанк, Тинькофф банк и ВТБ перевели часть штата на удаленную работу. Руководство данных организацией пока не видит необходимости в данной мере.
Первый зампред Совкомбанка Сергей Хотимский рассказал, что для надежной и бесперебойной работы на новый режим переведены 10 самых важных сотрудников. До конца пандемии их изолируют внутри офиса.
Зампред правления «Зенита» Константин Рыбаков рассказал, что учреждение закупило продукты питания, медикаменты и вещи для проживания персонала в офисе. Участвующие в проекте люди прошли тест на коронавирус. Росбанк, Тинькофф банк и ВТБ перевели часть штата на удаленную работу. Руководство данных организацией пока не видит необходимости в данной мере.
Общество
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 13:54