Специалисты назвали ТОП-5 опций для автомобиля, которые не нужно покупать у дилеров





Эксперты советуют не прислушиваться к дельцам в дилерских центрах, которые предлагают большое количество дорогостоящего оборудования, когда его можно приобрести гораздо дешевле в любом автомагазине. К примеру, на рынке можно найти бюджетные варианты металлической защиты двигателя, которая убережет агрегат от попадания различных предметов, мусора, земли, камней и т. д. Подобная ситуация обстоит и с информационно-развлекательным центром.Следует также отказываться от любых предложений менеджеров в плане накладок на педали, которые существенно бьют по карману водителя. Более того, можно поискать дешевые аналоги в интернет-магазинах, поскольку детали от одного и того же производителя обойдутся значительно дешевле, чем в автосалоне. Поэтому не лишним будет и отказ от переходника-инвертора тока 12В-220В с фирменным багажником на крышу, что сохранит большую часть средств.