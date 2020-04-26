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Специалисты назвали ТОП-5 опций для автомобиля, которые не нужно покупать у дилеров

Большинство российских автовладельцев знакомо с агрессивным навязыванием опций в салонах, которые значительно повышают ценник машины. Специалисты решили назвать ТОП-5 дополнений для автомобиля, которые не нужно покупать у дилеров.

Эксперты советуют не прислушиваться к дельцам в дилерских центрах, которые предлагают большое количество дорогостоящего оборудования, когда его можно приобрести гораздо дешевле в любом автомагазине. К примеру, на рынке можно найти бюджетные варианты металлической защиты двигателя, которая убережет агрегат от попадания различных предметов, мусора, земли, камней и т. д. Подобная ситуация обстоит и с информационно-развлекательным центром.

Следует также отказываться от любых предложений менеджеров в плане накладок на педали, которые существенно бьют по карману водителя. Более того, можно поискать дешевые аналоги в интернет-магазинах, поскольку детали от одного и того же производителя обойдутся значительно дешевле, чем в автосалоне. Поэтому не лишним будет и отказ от переходника-инвертора тока 12В-220В с фирменным багажником на крышу, что сохранит большую часть средств.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:11

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