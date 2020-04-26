Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова готовят на карантине "самые головокружительные завтраки"

Дмитрий Шепелев показал фотографию, на которой запечатлен в лучах солнца. В комментарии знаменитость удивился, что простое нахождение в ограниченном пространстве может вызвать столько полезных мыслей и открытий. Например, телеведущий узнал, что никогда не бывал так занят, когда совершенно свободен, а неизвестность рождает страх. Также Дмитрий Шепелев написал: "Наши дети в действительности не совсем такие, какими мы привыкли видеть их отвозя утром в школу и укладывая спать по вечерам".В конце своего поста телеведущий отметил, что он и его возлюбленная Екатерина Тулупова готовят на карантине "самые головокружительные завтраки". Дмитрий Шепелев очень рад, что появилось много свободного времени. Фанаты написали, что самоизоляция действительно пошла на пользу людям и пожелали телеведущему хороших выходных.