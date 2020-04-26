АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Как люди проводят время на карантине: ТОП популярных челленджей в социальных…
EUR 80.25 USD 74.72
Курс валют на 25.04.2020

В России подготовят план постепенной отмены ограничений для бизнеса

В России до 30 апреля подготовят план для постепенной отмены ограничений для бизнеса. Работа ведется по поручению главы кабмина Михаила Мишустина.

К понедельнику ПФР совместно с правительством проверит данные об ИП и организациях, работающих на территории страны. Роспотребнадзор займется подготовкой предложения по созданию единой площадки для обсуждения вопросов о работе компаний во время пандемии.

Анна Попова, возглавляющая Роспотребнадзор, считает преждевременными разговоры о полной отмене самоизоляции. Для недопущения резкого роста заболеваемости КВИ предложено пролонгировать ограничения на майские праздники. На решение вопроса у чиновников есть еще неделя.

Борис Титов, уполномоченный по правам предпринимателей, попросил учесть, что в этом году из-за введенных запретов экономика может упасть на 20%.

+Дзен +Яндекс новости
Экономика
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 13:36

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В России подготовят план постепенной отмены ограничений для…
Станислав Садальский о строительстве храма ВС РФ: «Путину на мозаике не хватает…
Лингвисты рассказали о самой загадочной энциклопедии «Кодексе…
Специалисты назвали ТОП-5 опций для автомобиля, которые не нужно покупать у…
Медики назвали основные ошибки при замере…
В Мосжилинспекции временно запретили москвичам делать ремонт в…
Кудрин спрогнозировал будущее российской экономики после…
Агата Муцениеце: "Я сегодня проснулась с мыслью, что буду верить в…
Ученые назвали поразительные способности человеческого…
Депутат Сергей Гаврилов пожаловался в прокуратуру на сериал «Зулейха открывает…
Ученые нашли связь между недостатком кальция и…
Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова готовят на карантине "самые головокружительные…
Эксперты рассказали об опасностях DSG в Skoda…
Ученые выдвинули 5 версий о месте обитания…
Политолог Александр Дудчак высмеял западную прессу за критику отмены…
Казаченко против Тумановой: Шоу «Голос. Дети» снова оказалось в центре…
Эксперт Тимур Садыков назвал смартфон источником заражения…
В Сети появились рендеры Lamborghini Aventador с передним расположением…
Илья Яббаров не верит в чувства Екатерины Богдановой к Николаю…
Учёные из Испании вывели формулу для расчёта продолжительности жизни…
Психотерапевт Марина Ларина о стрижке Лолиты: "У женщин, которые заперты в четырех стенах, проявляется некая психическая…
Министр Италии Дарио Франческини: "Правительство Италии не будет открывать границы страны до конца 2020…
Тату Блюменкранц не устраивает сумма, которую платит Валерий Блюменкранц их дочери…
Mitsubishi представила новый коммерческий фургон…
Дочь Михаила Задорнова Елена обнажила ноги в мини-шортах на…
Трамп назвал ежедневные брифинги по коронавирусу пустой тратой…
Татьяна Владимировна Григорьевская расстроилась, узнав пол ребёнка Ольги Рапунцель и Дмитрия…
Мелания Трамп в честь юбилея раскрыла 6 своих…
Просмотреть все новости