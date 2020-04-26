В России подготовят план постепенной отмены ограничений для бизнеса





К понедельнику ПФР совместно с правительством проверит данные об ИП и организациях, работающих на территории страны. Роспотребнадзор займется подготовкой предложения по созданию единой площадки для обсуждения вопросов о работе компаний во время пандемии.Анна Попова, возглавляющая Роспотребнадзор, считает преждевременными разговоры о полной отмене самоизоляции. Для недопущения резкого роста заболеваемости КВИ предложено пролонгировать ограничения на майские праздники. На решение вопроса у чиновников есть еще неделя.Борис Титов, уполномоченный по правам предпринимателей, попросил учесть, что в этом году из-за введенных запретов экономика может упасть на 20%.