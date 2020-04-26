Лингвисты рассказали о самой загадочной энциклопедии «Кодексе Серафини»
«Кодекс Серафини» был написан в ХХ веке известным скульптором и дизайнером из Италии Луиджи Серафини. Энциклопедия до сих остается загадочной и непонятой человечеством.
«Кодекс Серафини» - самая молодая из не разгаданных до сих пор книг. Энциклопедия появилась в конце 70 годов ХХ века. На тот момент Луиджи Серафини был молодым и никому неизвестным человеком, который в течении 3 лет придерживался аскетичного образа жизни, рисуя страницы книги. Он смог создать 360 листов, наполненных цветными изображениями и письменностью на непонятном и до сих пор не расшифрованном языке.
Книга насчитывает 11 глав, описывающих растения, животных и окружение человека в неведомом мире. На страницах можно обнаружить рыб в скафандрах, личинки лошадей, трехголовых птиц, растения, которые плодоносят диадемами, очередь скелетов, ждущих одеяние в виде мышц, кожи и одежды. Согласно утверждению Луиджи Серафини, данную книгу он создал под влиянием полотен Иеронима Босха и Маурица Эшера, рассказов Борхеса, загадок рукописи Войнича и невероятной атмосферы Италии 70-х годов. До сих пор не удалось расшифровать текст, которым наполнена энциклопедия. Автор работы отмечает, письмена являются рисунками другого типа и расшифровке не поддаются. Ранее он сообщил, принцип энциклопедии лежит в основе его Кодекса: описание и рисунок.
«Кодекс Серафини» - самая молодая из не разгаданных до сих пор книг. Энциклопедия появилась в конце 70 годов ХХ века. На тот момент Луиджи Серафини был молодым и никому неизвестным человеком, который в течении 3 лет придерживался аскетичного образа жизни, рисуя страницы книги. Он смог создать 360 листов, наполненных цветными изображениями и письменностью на непонятном и до сих пор не расшифрованном языке.
Книга насчитывает 11 глав, описывающих растения, животных и окружение человека в неведомом мире. На страницах можно обнаружить рыб в скафандрах, личинки лошадей, трехголовых птиц, растения, которые плодоносят диадемами, очередь скелетов, ждущих одеяние в виде мышц, кожи и одежды. Согласно утверждению Луиджи Серафини, данную книгу он создал под влиянием полотен Иеронима Босха и Маурица Эшера, рассказов Борхеса, загадок рукописи Войнича и невероятной атмосферы Италии 70-х годов. До сих пор не удалось расшифровать текст, которым наполнена энциклопедия. Автор работы отмечает, письмена являются рисунками другого типа и расшифровке не поддаются. Ранее он сообщил, принцип энциклопедии лежит в основе его Кодекса: описание и рисунок.