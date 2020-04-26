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Эксперты рассказали об опасностях DSG в Skoda Rapid

Концерн Volkswagen был среди первых, кто занимался установкой DSG на собственные автомобили. Эксперты решили рассказать об опасностях роботизированных КПП в Skoda Rapid.

Первые образцы моделей Skoda Rapid с DSG отличались слабыми характеристиками и низкой надежностью, что иногда отражалось на безопасности эксплуатации автомобиля. В частности, одна ошибка борт-компьютера могла привести к ДТП. Подобный случай произошел с одним из владельцев машины, который перевел рукоятку КП в режим «P». Система просила перевести селектор в то же самое положение, хотя машина находилась на «Паркинге». Даже после неоднократного включения режима «Drive» - ошибка все равно появлялась через определенный период времени.

Анонимный автолюбитель говорит, что после выезда на трассу Skoda набрала скорость в 150 км/час. Проехав некоторое расстояние, автомобиль начал резко тормозить, что почти привело к столкновению с машиной, которая ехала позади седана. Усугублял ситуацию фактор, что тормозила система DSG, а не водитель. Поэтому задние стоп-сигналы не засветились. Впоследствии автовладелец отправил машину на доработку официальному дилеру, который нашел дефекты в работе РКПП.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:24

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