Эксперты рассказали об опасностях DSG в Skoda Rapid





Первые образцы моделей Skoda Rapid с DSG отличались слабыми характеристиками и низкой надежностью, что иногда отражалось на безопасности эксплуатации автомобиля. В частности, одна ошибка борт-компьютера могла привести к ДТП. Подобный случай произошел с одним из владельцев машины, который перевел рукоятку КП в режим «P». Система просила перевести селектор в то же самое положение, хотя машина находилась на «Паркинге». Даже после неоднократного включения режима «Drive» - ошибка все равно появлялась через определенный период времени.Анонимный автолюбитель говорит, что после выезда на трассу Skoda набрала скорость в 150 км/час. Проехав некоторое расстояние, автомобиль начал резко тормозить, что почти привело к столкновению с машиной, которая ехала позади седана. Усугублял ситуацию фактор, что тормозила система DSG, а не водитель. Поэтому задние стоп-сигналы не засветились. Впоследствии автовладелец отправил машину на доработку официальному дилеру, который нашел дефекты в работе РКПП.