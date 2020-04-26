Кудрин спрогнозировал будущее российской экономики после кризиса

«Сейчас нужно пережить пик кризиса. В нынешней ситуации он будет более плавным и глубоким, чем в другие годы. Многие отрасли потеряли 90 и даже 100 % потребителей. Не исключено, что после кризиса рынок изменится настолько, что часть его сегментов нужно будет развивать с нуля», - рассказал Кудрин.





Ситуацию с кризисом на фоне распространения коронавируса прокомментировал и Максим Орешкин, являющийся президентом России. По его словам, государство располагает достаточным количеством ресурсов, которые восстановят экономику очень быстро. Сейчас РФ намного больше подготовлена к кризису, чем в 2008 году.Глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что пика кризиса можно будет избежать. В РФ сейчас есть все ресурсы для того, чтобы держать экономику в пределах стабильности.