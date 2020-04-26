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Кудрин спрогнозировал будущее российской экономики после кризиса

Алексей Кудрин, являющийся главой Счетной палаты, спрогнозировал выход российской экономики из кризиса. По его словам, финансовая система просядет примерно на 7-8 %, но сможет восстановиться.
Кудрин спрогнозировал будущее российской экономики после кризиса

«Сейчас нужно пережить пик кризиса. В нынешней ситуации он будет более плавным и глубоким, чем в другие годы. Многие отрасли потеряли 90 и даже 100 % потребителей. Не исключено, что после кризиса рынок изменится настолько, что часть его сегментов нужно будет развивать с нуля», - рассказал Кудрин.

Ситуацию с кризисом на фоне распространения коронавируса прокомментировал и Максим Орешкин, являющийся президентом России. По его словам, государство располагает достаточным количеством ресурсов, которые восстановят экономику очень быстро. Сейчас РФ намного больше подготовлена к кризису, чем в 2008 году.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что пика кризиса можно будет избежать. В РФ сейчас есть все ресурсы для того, чтобы держать экономику в пределах стабильности.

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Экономика / Важно
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 13:00

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