Казаченко против Тумановой: Шоу «Голос. Дети» снова оказалось в центре скандала
Шоу «Голос. Дети», как и год назад, оказалось в центре скандала. На этот раз зрители усомнились в победе 10-летней конкурсантки из Ногинска Олеси Казаченко.
Пользователи внимательно посмотрели финал шоу на YouTube. Под роликом собрались тысячи негативных комментариев. Многие назвали «Голос» нечестным проектом. В седьмом сезоне, как считают люди, победа должна была достаться Софьи Тумановой, а не протеже Басты.
Комментаторы просят назвать имена родителей Казаченко, так как допускают, что они могли проплатить ее победу, тем самым оказав дочери «медвежью услугу». Зрители обвинили Первый канал в коррупции и призвали закрыть музыкальный конкурс.
Ранее участник шестого «Голоса» Ержан Максим прокомментировал скандал с накруткой голосов в пользу дочери Алсу Микеллы Абрамовой.
Пользователи внимательно посмотрели финал шоу на YouTube. Под роликом собрались тысячи негативных комментариев. Многие назвали «Голос» нечестным проектом. В седьмом сезоне, как считают люди, победа должна была достаться Софьи Тумановой, а не протеже Басты.
Комментаторы просят назвать имена родителей Казаченко, так как допускают, что они могли проплатить ее победу, тем самым оказав дочери «медвежью услугу». Зрители обвинили Первый канал в коррупции и призвали закрыть музыкальный конкурс.
Ранее участник шестого «Голоса» Ержан Максим прокомментировал скандал с накруткой голосов в пользу дочери Алсу Микеллы Абрамовой.
ШоуБиз
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 12:09