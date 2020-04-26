Политолог Александр Дудчак высмеял западную прессу за критику отмены ПМЭФ
Решение отменить ПМЭФ из-за пандемии коронавируса вызвало резкую критику со стороны западных экспертов. Политолог Александр Дудчак высмеял зарубежную прессу за двойные стандарты в плане карантинных мер.
В информационном портале "Слово и Дело" появилось новое интервью с политологом Александром Дудчаком, который обсудил с журналистами международную реакцию на отказ от проведения экономического форума в Санкт-Петербурге. Известно, что днями ранее несколько либеральных изданий смогли установить "истинную" причину переноса мероприятия. По мнению экспертов из "Голоса Америки", "Эхо Москвы", "Русской службы ВВС", "Делового Петербурга" и "Ведомостей", дело вовсе не в пандемии COVID-19, а в предположительном снижении интереса к ПМЭФ.
Дудчак говорит, что в реальности власти пытаются остановить распространение коронавируса в регионе, не подвергая местных жителей массовому заражению. Кроме того, комплекс "Ленэкспо", который хотели использовать в качестве главного здания форума, отвели под госпиталь. Политолог также раскритиковал высказывания либералов, поскольку последние не высказывались против отмены аналогичных собраний в Европейском союзе и США.
В информационном портале "Слово и Дело" появилось новое интервью с политологом Александром Дудчаком, который обсудил с журналистами международную реакцию на отказ от проведения экономического форума в Санкт-Петербурге. Известно, что днями ранее несколько либеральных изданий смогли установить "истинную" причину переноса мероприятия. По мнению экспертов из "Голоса Америки", "Эхо Москвы", "Русской службы ВВС", "Делового Петербурга" и "Ведомостей", дело вовсе не в пандемии COVID-19, а в предположительном снижении интереса к ПМЭФ.
Дудчак говорит, что в реальности власти пытаются остановить распространение коронавируса в регионе, не подвергая местных жителей массовому заражению. Кроме того, комплекс "Ленэкспо", который хотели использовать в качестве главного здания форума, отвели под госпиталь. Политолог также раскритиковал высказывания либералов, поскольку последние не высказывались против отмены аналогичных собраний в Европейском союзе и США.