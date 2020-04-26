Эксперт Тимур Садыков назвал смартфон источником заражения коронавирусом

«Люди не должны становиться рабами техники, как описывал фантаст Рэй Брэдбери в книге «Вельд». Мы должны прислушаться к его грозному предупреждению пока не поздно», - цитирует 1prime.ru Садыкова.





Смартфон, постоянно находясь в человеческих руках, собирает на своей поверхности болезнетворные бактерии и вирусы, которые легко занести через прикосновение к лицу. В период распространения высококонтагиозной инфекции девайсы нужно постоянно дезинфицировать салфетками, пропитанными изопропиловым спиртом.От скуки на карантине люди становятся психологически зависимыми от средств связи. Человеку хочется постоянно просматривать старые переписки, новости, проверять обновления. Больше всего страдают молодежь и дети. Подобное влияние приводит к блокировке творческого и критического мышления.