АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Как люди проводят время на карантине: ТОП популярных челленджей в социальных…
EUR 80.25 USD 74.72
Курс валют на 25.04.2020

Эксперт Тимур Садыков назвал смартфон источником заражения коронавирусом

Эксперт Тимур Садыков из РЭУ имени Плеханова назвал смартфон источником заражения коронавирусом. Во время пандемии девайс может угрожать психическому и физическому здоровью.
Эксперт Тимур Садыков назвал смартфон источником заражения коронавирусом

Смартфон, постоянно находясь в человеческих руках, собирает на своей поверхности болезнетворные бактерии и вирусы, которые легко занести через прикосновение к лицу. В период распространения высококонтагиозной инфекции девайсы нужно постоянно дезинфицировать салфетками, пропитанными изопропиловым спиртом.

От скуки на карантине люди становятся психологически зависимыми от средств связи. Человеку хочется постоянно просматривать старые переписки, новости, проверять обновления. Больше всего страдают молодежь и дети. Подобное влияние приводит к блокировке творческого и критического мышления.
«Люди не должны становиться рабами техники, как описывал фантаст Рэй Брэдбери в книге «Вельд». Мы должны прислушаться к его грозному предупреждению пока не поздно», - цитирует 1prime.ru Садыкова.

+Дзен +Яндекс новости
Наука / Важно
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 12:04

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В России подготовят план постепенной отмены ограничений для…
Станислав Садальский о строительстве храма ВС РФ: «Путину на мозаике не хватает…
Лингвисты рассказали о самой загадочной энциклопедии «Кодексе…
Специалисты назвали ТОП-5 опций для автомобиля, которые не нужно покупать у…
Медики назвали основные ошибки при замере…
В Мосжилинспекции временно запретили москвичам делать ремонт в…
Кудрин спрогнозировал будущее российской экономики после…
Агата Муцениеце: "Я сегодня проснулась с мыслью, что буду верить в…
Ученые назвали поразительные способности человеческого…
Депутат Сергей Гаврилов пожаловался в прокуратуру на сериал «Зулейха открывает…
Ученые нашли связь между недостатком кальция и…
Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова готовят на карантине "самые головокружительные…
Эксперты рассказали об опасностях DSG в Skoda…
Ученые выдвинули 5 версий о месте обитания…
Политолог Александр Дудчак высмеял западную прессу за критику отмены…
Казаченко против Тумановой: Шоу «Голос. Дети» снова оказалось в центре…
Эксперт Тимур Садыков назвал смартфон источником заражения…
В Сети появились рендеры Lamborghini Aventador с передним расположением…
Илья Яббаров не верит в чувства Екатерины Богдановой к Николаю…
Учёные из Испании вывели формулу для расчёта продолжительности жизни…
Психотерапевт Марина Ларина о стрижке Лолиты: "У женщин, которые заперты в четырех стенах, проявляется некая психическая…
Министр Италии Дарио Франческини: "Правительство Италии не будет открывать границы страны до конца 2020…
Тату Блюменкранц не устраивает сумма, которую платит Валерий Блюменкранц их дочери…
Mitsubishi представила новый коммерческий фургон…
Дочь Михаила Задорнова Елена обнажила ноги в мини-шортах на…
Трамп назвал ежедневные брифинги по коронавирусу пустой тратой…
Татьяна Владимировна Григорьевская расстроилась, узнав пол ребёнка Ольги Рапунцель и Дмитрия…
Мелания Трамп в честь юбилея раскрыла 6 своих…
Просмотреть все новости