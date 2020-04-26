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Илья Яббаров не верит в чувства Екатерины Богдановой к Николаю Должанскому

Илья Яббаров заявил, что не верит в чувства Екатерины Богдановой к Николаю Должанскому. Участник «Дом-2» считает, что девушку нужно научить уважать своего мужчину.
Илья Яббаров не верит в чувства Екатерины Богдановой к Николаю Должанскому

В Сети показали анонс реалити-шоу, в котором на лобном месте Илья Яббаров решил высказать свое мнение о Екатерине Богдановой. Молодой человек возмущен, что участница «Дом-2» постоянно говорит только о рэпе и о том, что хочет зарабатывать около 3 миллионов рублей в месяц, но при этом ничего не делает для достижения своей цели. Илья Яббаров не верит, что девушка испытывает чувства к Николаю Должанскому. Он считает, что этому участнику проекта нужна искренность, поскольку все остальное его не интересует.

Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова приняла во внимание слова Ильи Яббарова. Знаменитость отметила, что коллектив не верит Екатерине Богдановой, поэтому возлюбленный Анастасии Голд должен «вывести девушку на чистую воду», оказавшись с ней в одной связке. Николай Должанский решил не вмешиваться в сложившуюся ситуацию и просто сидел на лобном месте опустив голову вниз.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:54

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