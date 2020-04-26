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Министр Италии Дарио Франческини: "Правительство Италии не будет открывать границы страны до конца 2020 года"

Министр культуры и туризма Италии Дарио Франческини рассказал, что правительство не планирует до конца 2020 года открывать границы для туристов. Апеннинский полуостров можно будет посетить не раньше 2021 года.

Согласно утверждению Дарио Франческини, возможно обстоятельства изменяться, однако больше внимания необходимо обращать на эпидемиологическую ситуацию в стране. Такой информацией политик поделился с газетой La Repubblica. Для жителей Италии в мае собираются открыть музеи и основные достопримечательности страны, в частности, речь идёт о Помпеях и Колизее.

Стоит отметить, правительство итальянской Сицилии заявило о поддержании туристического потока. Они предлагают сделать большие скидки для туристов. Например, стоимость авиабилетов для путешествия на остров они готовы возместить на 50%, а каждую третью ночь в сицилийских отелях можно провести бесплатно. По этой причине из бюджета уже выделили €50 млн. Об этом сообщает информационное агенство ТАСС.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 11:36

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