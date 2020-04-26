Министр Италии Дарио Франческини: "Правительство Италии не будет открывать границы страны до конца 2020 года"





Согласно утверждению Дарио Франческини, возможно обстоятельства изменяться, однако больше внимания необходимо обращать на эпидемиологическую ситуацию в стране. Такой информацией политик поделился с газетой La Repubblica. Для жителей Италии в мае собираются открыть музеи и основные достопримечательности страны, в частности, речь идёт о Помпеях и Колизее.Стоит отметить, правительство итальянской Сицилии заявило о поддержании туристического потока. Они предлагают сделать большие скидки для туристов. Например, стоимость авиабилетов для путешествия на остров они готовы возместить на 50%, а каждую третью ночь в сицилийских отелях можно провести бесплатно. По этой причине из бюджета уже выделили €50 млн. Об этом сообщает информационное агенство ТАСС.