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Медики назвали основные ошибки при замере давления

Медики назвали главные ошибки при замере давления, которые становятся причиной неверных показателей на тонометре. Чаще всего человек держит руку на весу, из-за чего данные сильно искажаются.
Медики назвали основные ошибки при замере давления

При замере давления необходимо находиться в полностью расслабленном состоянии. Мышечное напряжение приводит к тому, что кровь начинает циркулировать быстрее. Из-за этого давление временно повышается, а показатели тонометра становятся неверными.

Также нужно прикладывать измерительный прибор исключительно на голое тело. Особенно это касается тонометров старого типа, которые работают по принципу вытеснения воздуха. Их нельзя надевать на одежду, так как показатели в данном случае могут исказиться полностью.

Специалисты рекомендуют не закидывать ногу на ногу во время замера давления. Из-за передавливания части сосудов в нижней части тела кровь циркулирует по суженному кругу. Это приводит к временному повышению давления, но при изменении позы оно сразу нормализуется.

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Наука
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 13:09

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