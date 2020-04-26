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Ученые назвали поразительные способности человеческого тела

Ученые рассказали о поразительных способностях человеческого тела. Как правило, все они осуществляются без ведома хозяина.
Ученые назвали поразительные способности человеческого тела

Печень является вторым по важности органом после мозга. Человеку не нужно ничего делать, чтобы активировать все ее 500 функций. Из-за большой нагрузки орган подвержен огромному числу заболеваний.

Японские ученые смогли заснять на камеру слабое свечение вокруг человека. Для глаз оно незаметно. Выяснилось также, что нейронные клетки мозга отличаются по размеру, поэтому процессы идут с разной скоростью. Благодаря белкам-кинезинам молекулы могут перемещаться с одного места на другое. Подобное явление врачи хотят использовать для лечения болезней Хантингтона и Альцгеймера.

Внутри каждого человека есть «завод» по производству аспирина. Он запускается при частом употреблении фруктов и овощей, содержащих бензойную кислоту. Многие перед сном слышат шум в голове. Его происхождение до сих пор остается загадкой. В течение дня рост людей может меняться из-за движения жидкости в межпозвоночных дисках.

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Наука
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 12:48

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