В Сети появились рендеры Lamborghini Aventador с передним расположением двигателя





С момента появления на рынке линейку Lamborghini Aventador всегда оснащали заднемоторной компоновкой. Поэтому автолюбители долгие годы теоретизировали о возможном выпуске суперкара, чей двигатель будет находиться в передней части кузова. Бывший автомобильный дизайнер Маруан Бамбли, более известный как TheSketchMonkey, смог с помощью фотокоррекции представить подобную версию итальянской спортивной модели.На представленных фотографиях видно, что линии машины и лобового стекла стали более плавными, а передняя часть существенно увеличилась. Хотя вид "модифицированного" Aventador впечатляет реалистичностью дизайна, многие эксперты засомневались в эффективности его эксплуатации на дороге. С тех пор, как главный дизайнер Lamborghini Нуччо Бертоне популяризовал стиль «Итальянский клин» в 1974 году, компания не вносила радикальных изменений в форм-фактор серии.