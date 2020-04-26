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В Сети появились рендеры Lamborghini Aventador с передним расположением двигателя

Американский дизайнер решил представить свое видение Lamborghini Aventador с передним расположением двигателя. Блогер с YouTube-канала The Sketch Monkey выставил в Сети рендеры нового поколения суперкара.

С момента появления на рынке линейку Lamborghini Aventador всегда оснащали заднемоторной компоновкой. Поэтому автолюбители долгие годы теоретизировали о возможном выпуске суперкара, чей двигатель будет находиться в передней части кузова. Бывший автомобильный дизайнер Маруан Бамбли, более известный как TheSketchMonkey, смог с помощью фотокоррекции представить подобную версию итальянской спортивной модели.

На представленных фотографиях видно, что линии машины и лобового стекла стали более плавными, а передняя часть существенно увеличилась. Хотя вид "модифицированного" Aventador впечатляет реалистичностью дизайна, многие эксперты засомневались в эффективности его эксплуатации на дороге. С тех пор, как главный дизайнер Lamborghini Нуччо Бертоне популяризовал стиль «Итальянский клин» в 1974 году, компания не вносила радикальных изменений в форм-фактор серии.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:00

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