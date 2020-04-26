Ученые нашли связь между недостатком кальция и ожирением





В рамках многолетнего исследования группа ученых под руководством Анжело Трембли выяснила, что мозг, фиксируя дефицит кальция, стремится восполнить запасы. В результате растет тяга к продуктам, не входящим в программу похудения. Анализ показал, что 50% женщин с избыточным весом не получают нужную организму дозу микроэлемента.Профессор Трембли давно изучает связь кальция с ожирением. В 2003 году ему удалось доказать, что дефицит вещества приводит к росту холестерина и укрупнению талии у женщин. В 2007 году он установил связь между уровнем кальция и снижением риска развития сердечных заболеваний.Ученые рекомендуют людям, мечтающим сохранить хорошую форму, добавить в рацион твердые сорта сыров.