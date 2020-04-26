Тату Блюменкранц не устраивает сумма, которую платит Валерий Блюменкранц их дочери Беатрис
Тата Блюменкранц устроила очередной скандал своему бывшему супругу Валерию Блюменкранцу. Экс-участницу «Дом-2» не устраивает сумма, которую он платит их дочери Беатрис.
Тата Блюменкранц часто упрекает бывшего супруга Валерия Блюменкранца в том, что он мало времени уделяет дочери. Девушка убеждена, что экс-возлюбленный не изменился и ему нужны только ночные клубы и гулянки до утра. В анонсе эфира «Дом-2» показали разговор Таты и Валерия Блюменкранц, который прошел в присутствии Анны Левченко. На кадрах бывшая участница реалити-шоу заявляет, что Валерий Блюменкранц должен платить больше денег на свою дочь Беатрис.
Но участник «Дом-2» говорит, что не может увеличить сумму, поскольку больше денег у него нет. Такой ответ не устраивает Тату Блюменкранц и она начинает кричать на бывшего мужа. Анна Левченко решила не вмешиваться в разборки Валерия Блюменкранца, и, принеся тарелку с едой, просто вышла из комнаты. Сам участник «Дом-2» не стал слушать крики бывшей жены и просто бросил трубку.
Тата Блюменкранц часто упрекает бывшего супруга Валерия Блюменкранца в том, что он мало времени уделяет дочери. Девушка убеждена, что экс-возлюбленный не изменился и ему нужны только ночные клубы и гулянки до утра. В анонсе эфира «Дом-2» показали разговор Таты и Валерия Блюменкранц, который прошел в присутствии Анны Левченко. На кадрах бывшая участница реалити-шоу заявляет, что Валерий Блюменкранц должен платить больше денег на свою дочь Беатрис.
Но участник «Дом-2» говорит, что не может увеличить сумму, поскольку больше денег у него нет. Такой ответ не устраивает Тату Блюменкранц и она начинает кричать на бывшего мужа. Анна Левченко решила не вмешиваться в разборки Валерия Блюменкранца, и, принеся тарелку с едой, просто вышла из комнаты. Сам участник «Дом-2» не стал слушать крики бывшей жены и просто бросил трубку.