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Тату Блюменкранц не устраивает сумма, которую платит Валерий Блюменкранц их дочери Беатрис

Тата Блюменкранц устроила очередной скандал своему бывшему супругу Валерию Блюменкранцу. Экс-участницу «Дом-2» не устраивает сумма, которую он платит их дочери Беатрис.

Тата Блюменкранц часто упрекает бывшего супруга Валерия Блюменкранца в том, что он мало времени уделяет дочери. Девушка убеждена, что экс-возлюбленный не изменился и ему нужны только ночные клубы и гулянки до утра. В анонсе эфира «Дом-2» показали разговор Таты и Валерия Блюменкранц, который прошел в присутствии Анны Левченко. На кадрах бывшая участница реалити-шоу заявляет, что Валерий Блюменкранц должен платить больше денег на свою дочь Беатрис.

Но участник «Дом-2» говорит, что не может увеличить сумму, поскольку больше денег у него нет. Такой ответ не устраивает Тату Блюменкранц и она начинает кричать на бывшего мужа. Анна Левченко решила не вмешиваться в разборки Валерия Блюменкранца, и, принеся тарелку с едой, просто вышла из комнаты. Сам участник «Дом-2» не стал слушать крики бывшей жены и просто бросил трубку.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:30

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