Дочь Михаила Задорнова Елена обнажила ноги в мини-шортах на Мальте

Дочь Михаила Задорнова запечатлена сидящей на камне, а вокруг нее яркие желтые цветы. Елена примерила летние сандалии и короткие черные шорты. Свою фотографию звездная наследница сопроводила собственным стихотворением. 30-летняя девушка призналась, что является «бунтаркой от Бога». В своем произведении она задается вопросом, необходимо ли следовать правилам в жизни, ведь они могут быть не точными. Елена Задорнова призывает всех «искренне балдеть, жить и влюбляться». Она часто радует фолловеров свежими строками, так как давно увлекается поэзией. Поклонники засыпали молодую особу комплиментами и признались, что ее стихотворение впечатлило их.Единственную дочь Михаилу Задорнову подарила Елена Бомбина. Сатирик долго не мог определиться и метался между своей первой супругой Велтой и возлюбленной на стороне. Все встало на свои места после рождения ребенка. Юморист оставил жену и официально оформил отношения с Еленой Бомбиной. Когда стало известно об онкологической болезни Михаила Задорнова, за ним начали ухаживать обе женщины.