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Дочь Михаила Задорнова Елена обнажила ноги в мини-шортах на Мальте

Наследница знаменитого сатирика Михаила Задорнова часто радует своих подписчиков в Instagram новыми снимками. Недавно 30-летняя Елена Задорнова обнажила ноги, позируя в мини-шортах на Мальте.

Дочь Михаила Задорнова Елена обнажила ноги в мини-шортах на Мальте


Дочь Михаила Задорнова запечатлена сидящей на камне, а вокруг нее яркие желтые цветы. Елена примерила летние сандалии и короткие черные шорты. Свою фотографию звездная наследница сопроводила собственным стихотворением. 30-летняя девушка призналась, что является «бунтаркой от Бога». В своем произведении она задается вопросом, необходимо ли следовать правилам в жизни, ведь они могут быть не точными. Елена Задорнова призывает всех «искренне балдеть, жить и влюбляться». Она часто радует фолловеров свежими строками, так как давно увлекается поэзией. Поклонники засыпали молодую особу комплиментами и признались, что ее стихотворение впечатлило их.

Единственную дочь Михаилу Задорнову подарила Елена Бомбина. Сатирик долго не мог определиться и метался между своей первой супругой Велтой и возлюбленной на стороне. Все встало на свои места после рождения ребенка. Юморист оставил жену и официально оформил отношения с Еленой Бомбиной. Когда стало известно об онкологической болезни Михаила Задорнова, за ним начали ухаживать обе женщины.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 11:17

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